الألعاب النارية تضيئ سماء الرياض بمناسبة اليوم الوطني

تنطلق لأول مرة ضمن احتفالات أمانة منطقة الرياض باليوم الوطني الألعاب النارية وذلك يوم الاثنين 17/11/1434ه في تمام الساعة التاسعة مساءً لتزين سماء مدينة الرياض بألوانها المبهجة وأشكالها الجذابة المبهرة، وذلك في إطار فعاليات أمانة منطقة الرياض للاحتفال باليوم الوطني.

وسيستمر انطلاق الألعاب النارية بشكل متزامن لمدة 15 دقيقة تقريباً من خمسة مواقع اختارتها أمانة الرياض بعناية بحيث يمكن مشاهدتها في جميع أحياء مدينة الرياض وتشمل مواقع إطلاق الألعاب النارية استاد الملك فهد الدولي واستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز وجامعة الأمير سلطان بحي صلاح الدين وجوار الجسر المعلق غرب الرياض وشرق حديقة مناخ الملك عبدالعزيز بالقرب من الدائري الجنوبي.

وحرصاً على سلامة زوار موقع إطلاق الألعاب النارية، اتخذت الأمانة كافة تدابير الأمان والسلامة في نقل وتخزين الألعاب النارية وإجراءات إطلاقها وتحديد مناطق للإطلاق يحظر الاقتراب منها، بالإضافة إلى التنسيق مع وحدات من الدفاع المدني والهلال الأحمر للتواجد في جميع مرافق إطلاق الألعاب النارية.