أمانة الرياض تشارك الشباب فرحة الاحتفال بيوم الوطن

خصصت أمانة منطقة الرياض مواقع للشباب بهدف إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن فرحتهم في احتفالات اليوم الوطني للمملكة هذا العام، من خلال تخصيص عدداً من المواقع لاستقبال الشباب، منها ساحة شرق الرياض بحي القادسية ومركز المروة لذوي الإعاقة ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي وساحة العروض بحديقة الدوح وشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية).

وأوضح ذلك وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات الدكتور إبراهيم بن مبارك الدجين مؤكداً أن الأمانة حرصت على تنوع الفعاليات الشبابية في الاحتفال بيوم الوطن، ما بين عروض الفلكلور الشعبي، والتي تمثل عدداً كبيراً من مناطق المملكة والتي تقدمها عدد من الفرق الشعبية والأمسيات الشعرية من خلال الخيمة الشعبية في كل من ساحة شرق الرياض ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي وساحة العروض بحديقة الدوح، بالإضافة إلى عرض للفرقة الموسيقية على امتداد شارع الملك سعود من شارع الملك فيصل شرقاً حتى شارع الأمير عبدالله بن جلوي غرباً وعرض لفرقة المشاة على امتداد شارع الهاشمي شرق ساحة الدوح وعرض الخيالة والفرقة الموسيقية والمشاة على امتداد طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز من شارع الملك محمد الخامس شرقاً إلى شارع عبدالله الحمدان غرباً عرض الموكب الرسمي بالسيارات على امتداد طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز من شارع الملك محمد الخامس شرقاً حتى شارع العليا غرباً، وعروض الطيران الشراعي بساحة متنزه شرق الرياض بحي القادسية عصراً حتى صلاة المغرب وعرض الدراجات والسيارات بعد المغرب وعرض آخر بعد العشاء.

وأشار الدكتور الدجين أن الفعاليات المخصصة للشباب في احتفالات أمانة منطقة الرياض بمناسبة اليوم الوطني تم اختيارها وتنفيذها بعناية بما يعزز قيم الانتماء في نفوسهم ويمنحهم فرصة التعبير عن فرحتهم بيوم الوطن وممارسة كل مظاهر الفرحة والبهجة في مواقع آمنة ومجهزة لذلك.