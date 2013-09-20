أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
وفاة غزالي "خال السوايسه".. قاوم المرض ولحق بشريكة عُمره بعد 10 أيام -
البعثة المصرية الألمانية تواصل أعمال الحفر والاستكشاف بالمنيا.. صور -
جامعة المنيا تُجري "بروفة" لاعتماد هيئة الجودة بكلية التمريض.. صور -
الأخبار - د/ هاشم كريم :الولايات المتحدة لم يكن لديها خطط واضحة فيما يخص الملف السوري -
الأخبار - د/ هاشم كريم : إتحاد القومية العربية هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

السيف يستعرض مبادرات الملك عبدالله.. وقفزات التعليم العالي في عهده

Google+ Print
السيف يستعرض مبادرات الملك عبدالله.. وقفزات التعليم العالي في عهده السيف يستعرض مبادرات الملك عبدالله.. وقفزات التعليم العالي في عهده

    تناول نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيده الله– لتطوير التعليم العالي وأثرها في تعزيز الوحدة الوطنية، في ورقة عمل قدمها في مؤتمر «الوحدة الوطنية.. ثوابت وقيم»، الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وأوضح الدكتور السيف أن الوحدة الوطنية في المملكة العربية بنيت على الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن حكومة المملكة اهتمت بالتعليم ونشر المعرفة وجعلت ذلك معززا للوحدة الوطنية، فشهد التعليم بانواعة المختلفة تطوراً ملحوظاً في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومن ذلك التعليم العالي.

وأضاف: «كان لخادم الحرمين الشريفين مبادرات خيرة لتطوير التعليم العالي في المملكة وكان لتلك المبادرات أثر كبير في تعزيز الوحدة الوطنية ودعم مبدأ المواطنة»، متطرقاً إلى التوسع في نشر مؤسسات التعليم العالي في المملكة حتى شملت معظم المناطق والمحافظات، من خلال إنشاء عدد من الجامعات، فأنشئت في عهده (خادم الحرمين) جامعات حائل وجازان والجوف في عام 1426، وجامعات الملك عبدالله للعلوم والتقنية والباحة وتبوك ونجران في عام 1427، وجامعة الحدود الشمالية في عام 1430، ثم جامعات المجمعة وشقراء والدمام في 1430، والجامعة السعودية الإلكترونية في عام 1423.

ولفت السيف إلى تيسير الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، إذ من التطورات المهمة في التعليم العالي في المملكة تنوع قنواته، ومنها التحاق الراغبين في مواصلة تعليمهم العالي من خلال عدد من القنوات كالانتظام والانتساب والتعليم الالكتروني والتعليم عن بعد والتعليم الموازي.

وذكر نائب وزير التعليم العالي أن من مبادرات خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم العالي تشييد المدن الجامعية الكبرى وبناءها وتجهيزها بأعلى المواصفات العالمية لخدمة العملية التعليمية وإيجاد بيئة تنمي البحث العلمي، وما تحويه تلك المدن من مرافق مساندة مثل إسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وما فيها من معامل وقاعات وملاعب رياضية، ومن أمثلتها المدينة الجامعية في حائل وفي جازان.

ونوه الدكتور السيف بمبادرات تطوير التعليم العالي الهادفة إلى رفع مستوى جودة التعليم العالي في المملكة، بإيجاد عدد من المؤسسات التي تدعم هذه الجودة، ومنها: الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، المركز الوطني للقياس والتقويم العالي ووكالات الجامعات للجودة والتطوير وعمادات الجودة في الجامعات، مشيراً إلى أن عددا من الجامعات حققت قفزات هائلة في مجال التصنيف العالمي للجامعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً