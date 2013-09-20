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أمانة الرياض تعلن قرعة منح مواطنين أراضي بالأوامر السامية

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أمانة الرياض تعلن قرعة منح مواطنين أراضي بالأوامر السامية أمانة الرياض تعلن قرعة منح مواطنين أراضي بالأوامر السامية

    أكد المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل أمين منطقة الرياض أن الأمانة تعتزم القيام بإجراء القرعة العلنية الإلكترونية بين مايقارب (3000) شخص ممن صدرت لهم الأوامر السامية الكريمة بمنحهم قطع اراضي سكنية بمدينة الرياض وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 19-20/11/1434 في تمام الساعة التاسعة صباحاً في قاعة الملك فيصل في فندق الإنتركنتنتال، واوضح الأمين المقبل انه سيتم توزيع المنح على عشر مجموعات، تنفذ الخمس مجموعات الأولى في يوم الأربعاء الموافق 19/11/1434 وتستكمل بقية المجموعات يوم الخميس الموافق 20/11/1434 علماً بأن الحضور للمقترعين اختيارياً، وسيتم تبليغ الممنوحين بالقطع التي تم تخصيصها لهم بعد الانتهاء من القرعة عن طريق رسائل الجوال و"الرياض" تنشر الأسماء على موقعها الإلكتروني www.alriyadh.com.

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