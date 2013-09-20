عبد الفتاح: برادلي لم يجتمع بالحضري وانضمامه للمنتخب مؤجل

نفى زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الأول التقارير التي أشارت إلى أن الأمريكي بوب برادلي المدير الفني للفريق قد اجتمع بالحارس الدولي عصام الحضري.

وقال عبد الفتاح لـFilGoal.com "برادلي لم يجتمع بالحضري، نحن لم نستقر على حراس الفريق والانضمام للمنتخب سيكون بناء على معايير أخرى".

وأضاف "القرار النهائي لضم حراس مرمى المنتخب في مباراة غانا لم يصدر بعد".

وكان الحضري قد خرج من حسابات المنتخب مؤخرا بعدما أعلن اعتزاله دوليا ثم تراجع عنها واعتذر للجهاز الفني وتبادل شريف إكرامي وعبد الواحد السيد حراسة عرين الفراعنة في المباريات الأخيرة للفريق.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا في الجولة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل في منتصف أكتوبر المقبل.