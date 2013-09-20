رابطة خريجى الأزهر بالمنصورة تحتفل بالطلاب المتفوقين الاثنين المقبل

ينظم الاثنين المقبل فرع الرابطة العالمية لخريجى الأزهر بالمنصورة احتفالية للطلاب المتفوقين فى دورة "طلائع الإيمان"، ضمن الفعاليات التى أقامها فرع الرابطة لأبناء المحافظة فى حفظ القرآن الكريم والحديث والسيرة النبوية، وتتضمن الاحتفالية توزيع الجوائز وشهادات التقدير للفائزين فى الدورة التى اختتمت أعمالها الأسبوع الماضى.

وقال الدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس فرع الرابطة، إن دورة طلائع الإيمان، التى استمرت ثلاثة أشهر، تناولت عدداً من المحاضرات التى تهدف إلى الارتقاء بمهارات الطلاب، والاهتمام بحفظ كتاب الله بحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، بالإضافة إلى حفظ ثلاثين حديث نبوى، ومعرفة العشرة المبشرين بالجنة، والأنبياء وعددهم وأسمائهم، ومعرفة أمهات المؤمنين، فضلاً عن عقد محاضرات إيمانية، وذلك للإعداد لجيل من البراعم مدعم بعلوم الأزهر الشريف البعيدة عن الغلو والتطرف والتشبع بالمنهج الأزهرى السليم.

أضاف أن لجنة الاختبار تكونت من نخبة من العلماء أبرزهم: الشيخ حافظ الصانع شيخ مشايخ قراء المنصورة مشرفاً عاماً، وبعضوية الدكتورة ليلى سليمان بكر أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، والدكتورة فاطمة المرسى جوهر أستاذ البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، والدكتورة فاطمة محرز أستاذ الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، والدكتورة فاطمة كشك المدير العام للمركز الأزهرى للدراسات القرآنية، وسعد عبد المنعم مسئول الفرع بالمنصورة، مشيراً إلى أنه حصل 6 من الطلاب على تقدير امتياز، و16 طالباً على تقدير جيد جداً، و15 طالباً على تقدير جيد.