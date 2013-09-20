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إمام السيدة زينب: أوقفونى عن العمل بحجة تعيين عمالة متطوعة بالمسجد

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إمام السيدة زينب: أوقفونى عن العمل بحجة تعيين عمالة متطوعة بالمسجد إمام السيدة زينب: أوقفونى عن العمل بحجة تعيين عمالة متطوعة بالمسجد

أكد الشيخ على الجمال إمام مسجد السيدة زينب بالقاهرة والموقوف عن العمل لمخالفة اللوائح، أن مجلس إدارة المسجد هو السبب فى وقفه عن العمل لأسباب شخصية بسبب إزالته بوسترات وإعلانات تدعو لجمع التبرعات بالمسجد لصالح مجلس الإدارة بالمخالفة لقرارات الوزير، الذى أصدر تعليمات بمنع جمع التبرعات فى المساجد.

واضاف الجمال لـ"اليوم السابع" أن مجلس الإدارة ادعى عليه بأنه عين عمالة متطوعة بالمسجد، مشيرا إلى أن مساجد آل البيت وخاصة الحسين والسيدة زينب بها عمالة متطوعة بشكل دائم تتقاضى أجرها من الرواد، وليس هو من ابتدعها، وأنه جاء إلى المسجد منذ 5 أشهر، وفوجئ بوجودها، مشيرا إلى أن كافة مساجد الكبرى بها عمالة متطوعة، وهو لا يعمل إلا بمسجد واحد فمن الذى شغل هذه العمالة، مؤكدا أنه كيد له من هذه الزاوية التى لا ذنب له فيها داعيا إلى النظر فى كل مساجد مصر.

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