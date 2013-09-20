زوجة صابر الرباعي حامل في الشهر الثالث

زواج الفنان صابر الرباعي بعد قصة حب جمعته مع السيدة إخلاص حمل له شعوراً بالسعادة والهناء على كافة الأصعدة. فزواجه الثاني حصل بعد مرور سبعة عشر عاماً على زواجه الأول الذي تمّ برغبة من والدته خوفاً عليه من الإنحراف حسب تصريحاته.

وبعد أقلّ من عام على زواجه الثاني، علم أن إخلاص حامل بشهرها الثالث. وبحملها ستجعل صابر أباً لطفل مرة أخرى.

ولكن هذه الأبوة الجديدة لصابر من زوجة أحبها واختارها بقلبه وعقله، لن تختلف بالمشاعر عن أبوة الفنان محمد عبده من زواجه الثاني من السيدة سعاد الجزائرية الأصل التي اختارها أيضاً بعقله وقلبه وأنجب منها ابنه خالد الذي أعاد إليه شعور الأبوة وكأنه أب للمرة الأولى كما صرح لـ"سيدتي". فهل سيكون الأمر مشابهاً مع صابر وهل سيشعر فعلاً أن أبوته هذه المرة من امرأة أحبها لها طعم مختلف؟

وكانت زوجة صابر قد شاركته مؤخراً البطولة في كليب صوّره مؤخراً لأغنيته "كش ملك " من ألبومه الجديد الذي سيطرحه قريباً. فهذه الخطوات السريعة التي خطتها إخلاص نحو الشهرة بمعية زوجها صابر، ستترك له أثراً طيباً على مسيرته الفنية والعائلية خاصة أن صابر بدا بعد زواجه أكثر شباباً وحيوية.