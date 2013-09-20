من هم الفنانين الذين سيشاركون في برنامج "رقص النجوم"؟

أكدت جنان ملاط منتجة برنامج "رقص النجوم" Dancing With The Stars أن النسخة الثانية من البرنامج سوف تعرض على شاشة MTV خلال شهر تشرين الثاني \ نوفمبر المقبل، وفي دردشة مع "سيدتي نت" أوضحت ملاط رداً على سؤال عن أبرز الأسماء التي ستشارك فيه " لا أستطيع أن أذكر اي اسم، ولكن كل الأسماء التي تطرح في الإعلام ليست صحيحة، ولا أعرف من أين يأتون بها. ولكنني أستطيع أن أؤكد بأن الوزير إيلي ماروني والفنانة ميليسا وسهام تويني لن يكونوا ضمن فريق البرنامج".

عن سوء التفاهم الذي حصل مع الشيف شادي زيتوني الذي اتهم القيمين على البرنامج باعتماد "الألاعيب" و"الوساطات" والذي قال في تصريح له، أنه من المشين أن يحدث أمر كهذا مع محطة تدّعي أنها صادقة ومحترمة، قالت ملاط "ماذا أقول او بماذا أرد عليه؟ نحن عادة نجري "كاستينغ" لكل الأشخاص الذين نطلبهم للمشاركة في البرنامج، وعندما نجد أنّ الشخص غير مناسب ضمن الفريق الذي تم اختياره، نتصل به ونعتذر منه، ولكن يبدو أنه الأمر أخذ منحى آخر مع الشيف شادي زيتوني، الذي تعامل مع الموضوع بشكل شخصي مع أن الوضع ليس كذلك على الأطلاق. نحن اعتذرنا من مجموعة من الأشخاص وجميعم تقبلوا الامر ولا أعرف لماذا وحده "عمل قصة" عندما اعتذارنا منه".