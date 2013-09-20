شيكابالا وعبد ربه على رأس قائمة معسكر المنتخب

ينتظم المنتخب المصري بقيادة الأمريكي بوب برادلي المدير الفني للفريق في معسكر بـ16 لاعب فقط على رأسهم شيكابالا وحسني عبد ربه يوم 26 سبتمبر المقبل استعدادا لخوض مباراة غانا في ذهاب المرحلة الفاصلة بتصفيات كأس العالم 2014.

ولن ينضم لاعبو الأهلي للمعسكر بسبب ارتباطهم بمباراة فريقهم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي من المنتظر أن تقام أحد أيام 4،5،6 أكتوبر المقبل على أن ينضم اللاعبون بعدها لمعسكر المنتخب.

وحدد الجهاز الفني 4 لاعبين من تلك المجموعة هم محمود عبد الرازق شيكابالا وعمر جابر لاعبا الزمالك بالإضافة إلى لاعبي الإسماعيلي حسني عبد ربه وعمرو السولية.

ومن المنتظر أن تخوض تلك المجموعة المباراة الودية الأولى التي سيلعبها المنتخب استعدادا لمواجعة غانا.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الغاني يوم 13 أكتوبر المقبل بكوماسي في مباراة الذهاب على أن تقام العودة في منتصف نوفمبر المقبل.