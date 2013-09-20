عبد الفتاح: برادلي لم يجتمع بالحضري وباب الانضمام للمنتخب مفتوح للجميع

نفى زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الأول التقارير التي أشارت إلى أن الأمريكي بوب برادلي المدير الفني للفريق قد اجتمع بالحارس الدولي عصام الحضري.

وقال عبد الفتاح لـFilGoal.com "برادلي لم يجتمع بالحضري، نحن لم نستقر على حراس الفريق والانضمام للمنتخب سيكون بناء على معايير أخرى".

وأضاف "هذا لا يعني أن الحضري خارج حسابات المنتخب فالباب مازال مفتوحا أمام الجميع للانضمام إليه".

وكان الحضري قد خرج من حسابات المنتخب مؤخرا وتبادل شريف إكرامي وعبد الواحد السيد حراسة عرين الفراعنة في المباريات الأخيرة للفريق.