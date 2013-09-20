إجراءات مكثفة للحد من حوادث الغرق في «حمرية» الشارقة

قال الرائد خالد آل علي مدير فرع التحقيق والبحث الجنائي بمركز شرطة الحمرية الشامل: ان حادث الغرق الذي شهده ساحل البحر بمنطقة الحمرية صباح الثلاثاء الماضي والذي راح ضحيته راعي جِمال، سوداني، يشكل ذروة للمخاطر التي يمكن ان تنتج عن انزال الحيوانات إلى البحر، والتي سبق وان حذرت منها أجهزة الشرطة والجهات المختصة، داعيا أصحاب الحيوانات إلى عدم إنزالها او تحميمها على السواحل لما يشكله ذلك من خطر عليها وعلى القائمين على رعايتها، مشيرا إلى الإجراءات التي سبق أن تم اتخاذها في هذا الصدد من خلال وضع لوحات تحذيرية على الشواطئ وإصدار تعليمات من بلدية مدينة الحمرية بمنع هذه التصرفات.

وأشار الرائد آل علي إلى ان المنطقة سبق وان شهدت وقوع عدد من حوادث غرق الأشخاص، والتي وان لم تكن مرتبطة بانزال الجمال او الحيوانات الى البحر الا انها دفعت الى فرض رقابة مستمرة على الشواطئ من قبل دوريات الشرطة وتكثيفها على هذه المناطق، موضحا ان معظم حالات انزال الجمال والمواشي وتحميمها على سواحل البحر والتي تعد مخالفة لأوامر البلدية تتم في الغالب من قبل اشخاص يأتون من خارج منطقة الحمرية من اصحاب الجمال والحيوانات غير المطلعين على تعليمات بلدية الحمرية، والذين يفدون الى الشاطئ من المناطق الصحراوية البعيدة .