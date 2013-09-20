ساعة مرح لطالبات جامعة عجمان

أقامت إدارة شؤون الطلبة في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا فعالية ترفيهية لطالباتها أطلقت عليها اسم "ساعة مرح"، وذلك للترفيه عن الطالبات وإضفاء جو من البهجة بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي الجديد.

وشهدت الفعالية مشاركة كثيفة، حيث أسهمت في دعم التعارف بين الطالبات الجديدات والمنتظمات من مختلف التخصصات والكليات، وشملت الفعالية إقامة العديد من الألعاب الترفيهية والمسابقات الرياضية، إضافة إلى فقرة للتوعية بالغذاء والسلوك الصحي، كما تم فتح باب التسجيل في الفرق الرياضية لاختيار الطالبات اللائي سيمثلن الجامعة في مختلف المنافسات الرياضية الجامعية خلال العام الأكاديمي الحالي.

وفي ختام الحدث تم توزيع الهدايا والجوائز التحفيزية على المشاركات. وقالت منال القطلبي: إن هذا النوع من الأنشطة يساهم بدرجة كبيرة في الترويح عن الطالبات، وكسر حاجز الملل والرتابة، وزرع الألفة بينهن على اختلاف اهتماماتهن وتخصصاتهن. وأكدت مسؤولة الأنشطة الرياضية سعي إدارة شؤون الطلبة الدؤوب لإقامة كل ما هو مفيد وجديد للطلبة، وتوفير المناخ المحفز لهم على التحصيل العلمي والاندماج في الحياة الجامعية.