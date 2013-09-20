محاكم دبي تبرم اتفاقية تعاون مع المحكمة العليا في أذربيجان

ترأس الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي وفدا رسميا من محاكم دبي إلى جمهورية أذربيجان لزيارة مجلس القضاء الأذربيجاني والالتقاء بالقيادات القضائية بها لتعزيز سبل التعاون بين الجهتين، اثمرت الزيارة عن توقيع اتفاقية تعاون مع المحكمة العليا بأذربيجان.

وضم الوفد القاضي عيسى محمد شريف رئيس محكمة الاستئناف ومحمد العبيدلي مدير إدارة خدمات القضايا، ومروان عبدول رئيس قسم شؤون مكتب المدير العام.

والتقى مدير عام محاكم دبي خلال الزيارة بفكرت محمدوف وزير العدل بجمهورية أذربيجان خلال زيارته لوزارة العدل الأذربيجانية والتي بحث خلالها مدير عام محاكم دبي والوفد المرافق له سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجال القضائي بين الجهتين، كذلك ألتقى بن هزيم رامز رزاييف رئيس المحكمة العليا لجمهورية أذربيجان في العاصمة باكو، وتضمنت الزيارة جولة في المحكمة العليا لجمهورية أذربيجان للاطلاع على نوعية الخدمات التي تقدمها وتاريخ المحكمة، كما استقبل ذاكرت قارالوف النائب العام الأذربيجاني الوفد الرسمي من محاكم دبي والذي تعرف من خلالها الوفد على سير العمل في النيابة الأذربيجانية.

واشتمل اللقاء على توقيع اتفاقية مع المحكمة العليا لجمهورية أذربيجان ومحاكم دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من منطلق تطوير التعاون المشترك بين الطرفين ولأهمية دورهما في تحقيق العدالة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات بينهما وفق التشريعات.

ونصت الاتفاقية الموقعة بين الطرفين على توسيع التعاون بين محاكم دبي والمحكمة العليا بأذربيجان في مجال تكميل التشريع وترتيب نشاط المحكمة، وتبادل المستندات الخاصة بمجالات صلاحياتهما وخاصة في القوانين التشريعية ونصوص قرارات المحكمة في الحالات المنفردة بناء على احتياجات الطرفين، على أن ينظم الطرفان زيارات متبادلة للقضاة بغرض الاطلاع على نظام المحكمة وزيادة الخبرة المهنية للقضاة ولتحقيق تبادل الخبرة في هذا المجال.

تجربة

وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أننا حريصون على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بنقل تجربة إمارة دبي من خلال هذه الزيارات الرسمية للخارج، لذلك تهتم محاكم دبي بالتواصل مع المحاكم الدولية لنقل تجربتها الرائدة والاطلاع على تجاربها والاستفادة من خبراتها في تحقيق العدالة.

وذكر بن هزيم أن هذه الزيارة ماهي إلى امتداد لاهتمام القيادة السياسية بدبي وأذربيجان فهي علاقة صداقة متميزة، وقد وجدنا خلال زيارتنا للجهاز القضائي في جمهورية أذربيجان الكثير من الأمور التي تهمنا في المجال القضائي والإداري، فما يملكه الجهاز القضائي من خبرات وأنظمة يستحق التعلم منه، لذلك تم توقيع اتفاقية تعاون بين محاكم دبي والمحكمة العليا لأذربيجان لوضع إطار تعاون متميز بين الطرفين.

وفي ختام الزيارة تبادل الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي الدروع مع فكرت محمدوف وزير العدل بجمهورية أذربيجان، ورامز رزاييف رئيس المحكمة العليا لجمهورية أذربيجان، وذاكرت قارالوف النائب العام الأذربيجاني.