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الإدارة العامة للأدلة الجنائية تكرّم المتميزين والشركاء

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الإدارة العامة للأدلة الجنائية تكرّم المتميزين والشركاء الإدارة العامة للأدلة الجنائية تكرّم المتميزين والشركاء

شهد العقيد الخبير أول أحمد مطر المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي بالنيابة، الحفل السنوي لتكريم الفئات المتميزة من الإدارة، بالإضافة إلى الشركاء الداخليين والخارجيين، بحضور عدد من مديري الإدارات الفرعية، والمكرمين من العاملين في الإدارة.

وقال العقيد خبير أول أحمد مطر المهيري، إن تكريم الموظفين والشركاء واجب التزمت به الإدارة منذ نشأتها، وذلك لقناعتها التامة بأن الكادر البشري هو الرصيد الحقيقي الذي نستثمر فيه كل الإمكانات للوصول إلى فريق عمل مبدع يخوض التحديات، ويتغلب على العقبات مهما كبرت.

تشجيع

وأضاف أن الإدارة الــعامة للأدلة الجــنائية وعلم الجــريمة تعمل على تشجيع روح الإبداع وتعـــزيز القدرات عند الموظفين، وتحفيز الشركاء على تطوير العلاقات وفتح قنوات للتواصل معهم من خلال التشجيع وتبني الأفكار المبدعة.

وأكد العقيد خبير أول أحمد مطر المهيري أن الإنجازات التي حققتها هذه الإدارة وأجهزتها المتخصصة في علم الجريمة، خطت من خلالها خطوات كبيرة منذ بداية تأسيسها حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم.

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