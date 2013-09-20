بان كي مون يشيد بجهود الإمارات دولياً

تسلم بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة الليلة قبل الماضية أوراق اعتماد السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة الدولة الجديدة الدائمة لدى الأمم المتحدة. ونقلت السفيرة نسيبة للأمين العام تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله "وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.

وجددت تعاون وحرص الدولة على مواصلة التزامها بمبادئ ومنطلقات الأمم المتحدة ودورها في القضايا الدولية.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية عن سعادته بتكليف لانا نسيبة لتكون سفيرة الدولة لدى الأمم المتحدة، مؤكدا سموه دور الدولة الإيجابي النشط في المجتمع الدولي وتطلعها لتعزيز شراكتها مع منظمة الأمم المتحدة خلال هذه المرحلة الحرجة".

وبحث أمين عام الأمم المتحدة والسفيرة لانا نسيبة بعد مراسيم تقديم أوراق الاعتماد، أوجه التعاون الثنائي بين منظمة الأمم المتحدة ودولة الإمارات وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وأثنى كي مون خلال اللقاء على المساعي والجهود التي تبذلها الدولة على الصعيدين الدولي والإقليمي ولا سيما في مجالات السلم والأمن الدوليين والتنمية في الطاقة المتجددة والمساعدات الإنسانية وتمكين المرأة. وأكد خلال لقائه أول سفيرة تعين لدولة الإمارات لدى المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك..أن هذه الخطوة تعكس أهمية الدور المتزايد الذي تلعبه المرأة في المجتمع الإماراتي.

تحديات رئيسية

وتناول الجانبان خلال اللقاء عددا من الموضوعات شملت دور الأمم المتحدة الأساسي في سوريا حيث أعربت السفيرة عن استعداد الإمارات دعم الأمم المتحدة خلال هذه المرحلة الحساسة.

وأعربت السفيرة عن فخرها بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تقوية التزاماتها إزاء التحديات الرئيسية التي تواجه منطقتنا والعالم بما فيها مسائل الأمن ونزع السلاح وحقوق الإنسان وتمكين المرأة والتنمية المستدامة ".

وقالت :" أتطلع للعمل مع الرجال والنساء الإستثنائيين في الأمم المتحدة ومع الدول الأعضاء من أجل تعزيز خطة الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق الاستقرار والرفاة العالمي من خلال العمل المنسق ".

مناصب

يذكر أن السفيرة لانا نسيبة شغلت عدة مناصب في وزارة الخارجية منها مديرة إدارة تخطيط السياسات في الوزارة عضوية فريق العمل الوزاري الإماراتي البريطاني ولجنة وزارة الخارجية الخاصة بالشأن السوري، بجانب منصب رئيس فريق العمل الإماراتي الخاص بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" حيث ساهمت في الجهود الدبلوماسية الدولية لدولة الإمارات في سعيها للفوز باستضافة المقر الرئيسي للوكالة التي أنشئت حديثا في العاصمة أبوظبي.

وتحمل السفيرة لانا نسيبة درجة الماجستير في التاريخ من جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة إضافة إلى درجة الماجستير من جامعة لندن في المملكة المتحدة.