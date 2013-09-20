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حمدان بن زايد يعزي في وفاة سهيل المزروعي وسيف المزروعي

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حمدان بن زايد يعزي في وفاة سهيل المزروعي وسيف المزروعي حمدان بن زايد يعزي في وفاة سهيل المزروعي وسيف المزروعي

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقه الغربية واجب العزاء إلى هلال سهيل هلال المزروعي وإخوانه في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدهم.. وذلك بمنزل العائلة بمدينة بينونة بالمنطقة الغربية.

كما قدم سموه واجب العزاء إلى ناصر سيف علي ربيع المزروعي وإخوانه في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدهم .. وذلك بمنزل العائلة بمدينة بينونة بالمنطقة الغربية.

وعبر سمو الشيخ حمدان بن زايد عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدين، سائلاً الله عز وجل أن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.. وأن يسكنهما فسيح جناته.

قدم العزاء إلى جانب سموه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومحمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية بالانابة وسلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية.

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