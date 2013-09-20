النساء والمراهقون أكثر إصابة بالقولون العصبى

الحالة النفسية السيئة لا تؤثر فقط على حياتنا الشخصية والعملية ولكنها تؤثر أيضا على أعضاء الجسم، ومنها القولون العصبى وهى ليست حالة مرضية ولكنها حالة عارضة تلازمها تقلصات وآلام نتيجة للحالة النفسية السيئة ولأسباب أخرى غير واضحة.

> قال الدكتور بهاء زايد استشارى الأمراض الباطنية والكلى، إن القولون العصبى اعتلال وظيفى مؤقت لا يوجد له سبب واضح ولكن الحالة النفسية والمزاجية السيئة تؤثر على حركة العصب اللاإرادى أو العصب الحائر وعندما تكون الحالة النفسية متوترة تؤثر على زيادة إفرازات العصب الحائر وتختلف من فرد لآخر، لافتا إلى أن المراهقين هم من يصابون بنسبة كبيرة بالقولون العصبى نظرا لتوترهم الدائم والحالة المزاجية السيئة.

> وأضاف أن القولون العصبى يصيب النساء أكثر من الرجال لأن النساء دائما حالتهم المزاجية متوترة نتيجة للضغط النفسى، وذلك يؤدى إلى الشعور بتقلصات فى الجزء الأسفل من البطن وانتفاخ البطن ووجود إسهال أو إمساك أثناء التبول.

> وحذر زايد من بعض الأشياء الخاطئة التى يفعلها الناس وتساعد على تهيج القولون والشعور بتقلصات مؤلمة، وهى أكل المأكولات الحريفة والبقوليات والكرنب والقرنبيط والشعور بالقلق والاكتئاب، لذلك ينصح الابتعاد عن المأكولات الحريفة وممارسة رياضة المشى ساعة يوميا تساعد على تحسين حركة القولون والابتعاد عن التوتر والعصبية، ويكون الشخص دائما متفائل وليس متشائم وينظر للحياة بنظرة إيجابية.

>