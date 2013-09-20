صحفي "الوطن": لم نتعرف على هوية من احتجزنا بكرداسة.. وخشينا أن يظن الأمن أننا من المسلحين

أحمد الليثي الزميل بجريدة "الوطن": اللواء فراج تعامل مع الجنود بشكل إنساني وتحدث معهم عن الاستعداد للشهادة وتجديد النية على ذلك

كتب : فاطمة النشابي منذ 33 دقيقة

قال الصحفي محمد أبوضيف الزميل في بوابة "الوطن" الإلكترونية، إن مجموعة الصحفيين المختطفين من قبل مسلحين بكرداسة، صباح اليوم، كان لديهم تخوف، عقب الإفراج عنهم، من أن تتصور قوات الأمن أنهم مجموعة من الإرهابين الخارجين من كرادسة.

وتابع أبوضيف، في لقائه مع دينا عبدالرحمن، في ستوديو "البث المباشر"، على شاشة cbc، "توقعنا أن الشخص الذي قام باحتجازنا وعرض مساعدتنا أحد قيادات الأمن المتواجدة داخل "كرادسة" لذلك توجهنا معه، ولم نتمكن حينها من التعرف عليه".

وروى الصحفي أحمد الليثي الزميل بجريدة "الوطن"، كيفية مشاركته في تغطية العملية التى قامت بها قوات الأمن في كرادسة، حيث قال إنه لم يتعرف على هوية اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة، بسبب طريقته البسيطة في التعامل مع الجنود، حيث إنه تعامل معهم بشكل إنساني وتحدث معهم عن الاستعداد للشهادة وتجديد النية على ذلك.

وتابع الليثي، في ستوديو "البث المباشر"، أنه حين سقط فراج على الأرض بعد إصابته "توقعنا أنه يعطي لنا الأوامر بالانبطاح أرضا لتفادي الرصاص، ولكن بعد ذلك أدركنا إصابته واستشهاده". وأضاف "كان هناك حالة من الخوف بين الصحفيين على بعضهم البعض في تغطية أحداث اليوم".