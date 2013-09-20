أرملة نائب مأمور "كرداسة" لـ"زوجة مرسي": أنا امرأة شهيد وانتِ زوجة خائن

كتب : فاطمة النشابي منذ 22 دقيقة

وجهت السيدة نجلاء زوجة الشهيدعامر عبدالمقصود نائب مأمور قسم كرداسة، التحية لرجال الشرطة ووزير الداخلية على المجهود الذي قاموا به خلال الفترة الأخيرة.

وتابعت، في لقائها مع "لبنى عسل"، على قناة "الحياة"، في برنامج "الحياة اليوم"، "أقول لوزير الداخلية صدقت في وعدك فيما يخص كرداسة، وأتمنى القبض على كل الهاربين من الإرهابين، والتوفيق لكل رجال الأمن في كرداسة".

وأضافت أن الداخلية ليسوا بلطجية بل هم رجال؛ حيث قدموا أروحهم فداء مصر وهي الآن فخورة بهم، ووجهت من جانبها رسالة إلى زوجة الرئيس المعزول محمد مرسي "أن الفرق بيني وبينك إني حصلت على اسم زوجة وأرملة شهيد وأنتِ زوجة خائن وربنا ينتقم منك ومن ولادك".