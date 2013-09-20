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حبس إخواني 15 يوم بتهمة توزيع كتب مسيئة للقوات المسلحة ببورسعيد

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حبس إخواني 15 يوم بتهمة توزيع كتب مسيئة للقوات المسلحة ببورسعيد حبس إخواني 15 يوم بتهمة توزيع كتب مسيئة للقوات المسلحة ببورسعيد

أمرت نيابة المناخ بحبس إبراهيم مختار السويركى 15 يومًا علي ذمة التحقيقات بعد أن عثر قسم المصنفات الفنية في مكتبته بحي المناخ علي كتب تصف ثورة 30 يونيو بالانقلاب العسكري الدموي .
> وكان قسم المصنفات الفنية بمدرية أمن بورسعيد قد ألقي القبض عليها أثناء عملة داخل مكتبة الكائن بمساكن 6 أكتوبر دائرة المناخ، حيث عثر على عدد 4 كرتونة تحتوى على كمية كبيرة من مطبوع بعنوان ( حملة رفض الانقلاب العسكرى الدموى ) جاهزة للتوزيع، وبمواجهة المذكور بما اسفر عنة الضبط أنكر صلتة بالمضبوطات .

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