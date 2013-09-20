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مناقشة كتاب "من خلف النظارة السوداء" للمؤلف الشاب محمد أيوب في ندوة لـ"جبهة ثوار السويس"

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مناقشة كتاب "من خلف النظارة السوداء" للمؤلف الشاب محمد أيوب في ندوة لـ"جبهة ثوار السويس" مناقشة كتاب "من خلف النظارة السوداء" للمؤلف الشاب محمد أيوب في ندوة لـ"جبهة ثوار السويس"

كتب : محمد مقلد الخميس 19-09-2013 22:17

تنظم "جبهة ثوار السويس" ندوة بقصر ثقافة السويس، مساء اليوم، لمناقشة كتاب "من خلف النظارة السوداء"، واستضافة مؤلفه الشاب محمد أيوب عبد المنعم، ويقوم بإدارة الندوة كل من مصطفى عبد السلام وأنور فتح الله عضوا الجبهة.

وشهدت الندوة حضورا كبير من المواطنين والمثقفين بمحافظة السويس داخل قاعة قصر ثقافة السويس، وسط تنظيم أشاد به الحضور.

وقال إسلام مصدق عضو "جبهه ثوار السويس"، إن الهدف الرئيسى للجبهة من وراء تنظيم مثل هذه الندوات "تشجيع المواهب الشابة بالسويس، وأن الجبهة ستقوم خلال الفترة القادمة بتنظيم عدد من الندوات الثقافية والسياسية والفنية".

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