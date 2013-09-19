موارتي يعترف باقتراب بيع إنتر ميلان لملياردير إندونيسي

روما، (إفي): اعترف رئيس إنتر ميلان الإيطالي ماسيمو موراتي اليوم بأن هناك "مفاوضات متقدمة" لبيع جزء من أسهم النادي إلى الملياردير الإندونيسي إريك توهير، بنسبة تتيح له إدارة الفريق.

وأوضح موارتي في مقابلة تم نشرها على الموقع الرسمي للإنتر، أن هناك مفاوضات متقدمة مع الملياردير الإندونيسي، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق بعد.

وكانت وسائل الإعلام قد أكدت في وقت سابق اليوم، أن موراتي باع ما يقرب من 70% من أسهمه في "النيرازوري" لإريك توهير، بعد اجتماع بينهما في باريس.

وعن اجتماع اليوم قال موراتي "كان فقط اجتماعا للتعارف، ولمعرفة الأشخاص التي قد تدخل مع توهير في الصفقة، ولكن مازلنا في مرحلة المفاوضات ولا توجد أي عوائق حتى الآن".

وأشار موراتي إلى أنه لا يعتقد أن يبقى رئيسا للنادي في حالة إتمام الصفقة مع توهير، وأن الصفقة ستعود بالفائدة على الإنتر في النهاية.

يذكر أن المليادير الإندونيسي يمتلك شركة أسترا إنترناشيونال الإستثمارية، والتي تعمل في مجالات التعدين والزراعة والمعلومات والبنية التحتية، ويمتلك 15% من أسهم فريق السلة الأمريكي فيلاديلفيا، بجانب نسبة في نادي دي سي يونايتد الذي يلعب في الدوري الأمريكي.