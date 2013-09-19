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ديفو يضرب مرتين في انطلاقة توتنام بالدوري الأوروبي

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ديفو يضرب مرتين في انطلاقة توتنام بالدوري الأوروبي ديفو يضرب مرتين في انطلاقة توتنام بالدوري الأوروبي

قاد جيرمن ديفو مهاجم توتنام هوتسبر لتحقيق الفوز في أولى مبارياته بالدوري الأوروبي أمام ضيفه ترومسو بالمجموعة الأولى بثلاثية نظيفة.

وسجل ديفو هدفين من ضمن الثلاثية التي رفعت لتوتنام أول ثلاث نقاط بالمجموعة الأولى.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 21، وضاعف الثاني في الدقيقة 30، واختتم كريستيان إيركسين الثلاثية في الدقيقة 86.

ويلتقي توتنام مع أنجي في الجولة الثانية يوم الثالث من أكتوبر المقبل، بينما يلعب ترومسو مع شيريف المولدوفي.

وحقق أنجي الروسي تعادلا سلبيا مع شيريف خارج الديار.

فوز السبيرز جعلهم في الصدارة بثلاث نقاط بفارق نقطتين عن أنجي وشيريف.

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