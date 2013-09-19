دلال راضي: انطلاق حملة موئل لدعم العلماء والمبدعين الشباب

أعلنت وزارة الدولة لشؤون الشباب شراكتها مع برنامج موئل التابع للأمم المتحدة عن انطلاق حملة دولية شبابية، والتي ستكون في منطقة كولمبيا وتعتبر هذه الحملة خاصة في تعزيز المدن المستدامة والتخطيط وتصميم المدن، كما انها تمثل الكويت في النهج المبتكر من خلال شبابها المبدع، وسيكون هناك مقعدان للفائزين في هذه الحملة بالمنتدى الحضاري العالمي.

والجدير بالذكر ان المبادرة الأولى أطلقتها الكويت تحت عنوان «انا مبدل المدينة» وهي حملة تم الترويج لها من قبل الأمم المتحدة، وتعتبر هي المبادرة الأولى وتهدف الأمم المتحدة الى إطلاق العديد من المبادرات الشبابية في جميع أنحاء العالم ضمن أهدافها التوعوية وخلق الوعي في جميع الاتجاهات التي تعود بالنفع على المجتمع.

وبدورها، قالت منظمة البرنامج من الأمم المتحدة لبرنامج الموئل دلال راضي ان الشباب يشكلون 60% من سكان دول مجلس التعاون الخليجي، واعتقد انها وضعت من أجل حل المشاكل التي تواجهها مجتمعاتهم، مبينة بالوقت نفسه ان هذه الحملة ستدعم العلماء الشباب وتمثل فرصة لتبادل الأفكار والتصاميم وتثقيفهم مع أفكار حول كيفية الحفاظ على مدننا لتترك وراءها المعالم المحتملة لأجيالنا القادمة، والتي ستفخر بها. وأضافت راضي: ان «موئل» التابع للأمم المتحدة ووزارة الدولة لشؤون الشباب تدعو الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و22 سنة لتطبيق هذه المسابقة، وينبغي ان تكون الأفكار التي ستشارك في المسابقة قابلة للتنفيذ، وستكون هناك فئتان للمشاركة في هذه المسابقة: الفئة الأولى هي فكرة تحليلية باستخدام طباعة الزرقاء مع تصميم التخطيط، أما الفئة الثانية فستكون تصميم منظور مفاهيمي باستخدام اي الأشكال الحالية بأي مقياس، على سبيل المثال المناظر الطبيعية، البنية التحتية أو التصميم المعماري من خلال تطبيق التحضر والمتجددة لموارد التعزيز والتنقل في المناطق الحضري.

وأوضحت راضي ان استمارات التسجيل للمسابقة متوافرة في جامعة الخليج، جامعة الكويت كلية الهندسة، وايضا الكلية الأسترالية في الكويت.

ومواعيد التقديم ستكون في 20 أكتوبر في بيت الأمم المتحدة بمشرف، وسيتم الإعلان عن الفائزين في تاريخ 30 من الشهر نفسه.