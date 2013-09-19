عاشور: البيروقراطية والروتين يعرقلان إصدار الرخص التجارية والمطلوب تسهيل إنجاز المعاملات

إعداد: بداح العنزي

اكد مرشح الدائرة الأولى لانتخابات المجلس البلدي محمد عاشور انه يجب تغيير سياسة الدولة المتبعة في اصدار التراخيص التجارية، مشيرا الى ان هذه السياسة لم تعد تتناسب مع تطورات العصر ويجب تعديلها وتبسيطها للراغبين في اصدار مثل هذه التراخيص من اجل دفع عجلة التنمية في البلاد بدلا من الاصرار على اتباع سياسة البيروقراطية والروتين الحكومي الذي لن يؤدي الى تطوير مؤسساتنا الحكومية.

واكد عاشور في تصريح صحافي انه من غير المقبول ان يستغرق اصدار رخصة تجارية عدة اشهر مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي حيث لا تتجاوز مدة اصدار الرخصة التجارية يوما او يومين، مشيرا الى انه يجب تحديد الشروط المطلوب استيفاؤها من طالب الرخصة وذلك عبر التوجه لادارة التراخيص التجارية في المحافظات للاستفسار عن رأس المال المطلوب للنشاط ومن ثم البت في الترخيص بمزاولته من عدمها.

واشار الى انه يجب لضمان تسهيل انجاز التراخيص التجارية ان يتم الانتهاء من ربط كل الجهات الحكومية المعنية بعضها ببعض عن طريق البوابة الالكترونية حتى يتسنى انجاز المعاملات بسهولة ويسر بدلا من الاعتماد على المعاملات الورقية والدورة المستندية التي لا تنتهي وتستغرق وقتا طويلا لانجاز الرخص التجارية.

ومن جهة اخرى طالب عاشور الجهات المعنية بضرورة تشجيع ودعم وتحفيز اصحاب المشاريع الصغيرة على المضي قدما في اقامة مثل هذه المشاريع خصوصا انهم من شريحة الشباب الذين يريدون اثبات ذاتهم في المجتمع ويحاولون الاعتماد على انفسهم ومواجهة اعباء المعيشة، مؤكدا على اهمية وضع المزيد من الاستراتيجيات اللازمة حول كيفية التعامل مع تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة التي سيكون لها دور كبير في تحريك عجلة الاقتصاد وتشجيع الشباب وكسر الاحتكار.