اعتماد السند سفيراً محالاً إلى رواندا

قدم سفيرنا لدى جمهورية كينيا يعقوب السند اوراق اعتماده إلى الرئيس الرواندي بول كاغامي في العاصمة كيغالي كسفير محال لجمهورية رواندا.

وقالت السفارة الكويتية في نيروبي في بيان امس ان السفير السند نقل للرئيس كاغامي اسمى التحيات وأطيب الامنيات من لدن صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد. واشار البيان الى ان الرئيس كاغامي «بادر بالتقدير والاحترام لسموهما وتمنى لهما الصحة والعافية والازدهار للشعب الكويتي الصديق». واوضح ان الرئيس الراوندي «اشاد بحكمة وريادة قيادة الكويت ورغبتها المسؤولة في تدعيم العمل العربي - الافريقي المشترك». وأكد الرئيس كاغامي ان بلاده «تتطلع للمشاركة في القمة العربية - الافريقية الثالثة المقرر عقدها في الكويت خلال الفترة من 18 وحتى 20 نوفمبر 2013 وجميع الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث التاريخي في العلاقة العربية- الافريقية المميزة».