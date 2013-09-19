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إخوان الإسماعيلية يدعون لتظاهرات الغد بسيناريو جمعة الحرب ضد الأهالى

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إخوان الإسماعيلية يدعون لتظاهرات الغد بسيناريو جمعة الحرب ضد الأهالى إخوان الإسماعيلية يدعون لتظاهرات الغد بسيناريو جمعة الحرب ضد الأهالى

أعلن تنظيم الإخوان بالإسماعيلية تنظيم مسيرات غدا عقب صلاة الجمعة، تحت عنوان "جمعة الشباب روح الثورة" للخروج من عدة مساجد، منها مسجد عمر بن الخطاب بالمنطقة الخامسة ومسجد الصحابة بالغابة، ومسجد نور الإسلام بالثلاثينى، ومسجد على بن أبى طالب بالشيخ زايد، ومسجد السلام بشارع المستشفى، ومسجد المطافئ بعرايشية .

ومن المنتظر أن تتجمع المسيرات أمام السنترال الكبير بشارع الثلاثينى والمدارس؛ حيث تطوف المسيرات عدة مناطق بحى السلام والشيخ زايد، وهى نفس مسيرات الجمعة الماضية، والتى شهدت اشتباكات مع الأهالى بشارع المنصورة بحى السلام، وكانت أشبه بالحرب وأسفرت عن إصابات عديدة من الطرفين، وتهشيما للعديد من المنازل والسيارات.

ومن جانبها أكدت القوى الثورية والسياسية بالإسماعيلية عدم تنظيمها لأى مسيرات فى ميادين المحافظة، فيما دعا عدد من النشطاء إلى الاستعداد بمسيرات لدعم القوات المسلحة فى 6 أكتوبر القادم.

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