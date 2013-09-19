نقيب محاميى طرابلس: جميع الحقوقيين يطالبون بمحاكمة رموز النظام السابق

أكد نقيب محاميى طرابلس عبد الرؤوف قنيبيج، أن جميع الحقوقيين فى ليبيا يطالبون بمحاكمة عادلة لرموز النظام السابق.

وقال قنيبيج فى تصريحات له اليوم الخميس إن "جميع الحقوقيين فى ليبيا يطالبون بصوت عالٍ أن يحاكم رموز النظام السابق وفقاً لضمانات المحاكم العادلة ووفق المعايير الدولية".

وأوضح أن "هذه الضمانات يضمنها القضاء بتوفير محام لكل المتهمين بناء على ما يرغبه المتهم أو أن يختار المتهم محاميا يمثله للدفاع عنه، بالإضافة إلى حقه بالدفاع عن نفسه أمام المحكمة".

وأضاف أن هذه الضمانات متوفرة فى ليبيا، وأكبر دليل على ذلك أنه فى الجلسة الأولى لمحاكمة رموز النظام السابق وحضور عدد كبير من المحامين للدفاع عن المتهمين، وأن تأجيل طلبه الدفاع للإطلاع على ملف الدعوة وتقديم دفاعهم للمحكمة، مما يدل على وجود ضمانات عادلة فى هذه المحاكمة.