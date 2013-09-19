أحمد سعيد يلتقى مبعوث الاتحاد الأوروبى لمناقشة الأوضاع السياسية

التقى الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار والأمين العام لجبهة الإنقاذ، برناردينو ليون مبعوث الاتحاد الأوروبى لدول جنوب المتوسط، مساء اليوم الخميس، لمناقشة التطورات الأخيرة للأحداث السياسية والعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى وفرص التعاون الاقتصادى بين مصر ودول الاتحاد، والدور المتوقع للاتحاد الأوروبى فيه خلال الفترة المقبلة.

وأكد الحزب فى بيان له مساء اليوم أن اللقاء حضره راينهولد بريندر نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى الجديد فى مصر وعمرو سليمان عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، وشدد ليون خلال اللقاء على أهمية الالتزام بخارطة الطريق وضرورة عودة الأمن للشارع المصرى.

من جانبه قال أحمد سعيد، إن الاتحاد الأوروبى شريك وحليف قوى لمصر وتربطنا به علاقات جيدة، ويسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة أوجه التعاون الاقتصادى وجذب رءوس أموال أوربية للسوق المصرية بعد التحسن الملحوظ فى الأوضاع الأمنية وبسط قوات الأمن سيطرتها فى سيناء، والتمسك بتنفيذ خارطة الطريق التى توافقت عليها القوى السياسية.