تحليل بالصور .. رونالدو أم ميسي في الجولة الأوروبية الأولى؟

افتتح كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد أولى مباريات فريقه في دوري أبطال أوروبا بتسجيله هاتريك، ورد عليه ليونيل ميسي ساحر برشلونة بمثله.. ولكن من تفوق على الأخر؟

النجمان الكبيران دائما ما تعقد المقارنات على أساس عدد الأهداف، ولكن في الجولة الأوروبية بدور المجموعات الأول سنحلل أداء الثنائي خلال مواجهتهما.

رونالدو قاد ريال لسحق جالاتا سراي 6-1 في تركيا، بينما أحرز ميسي هاتريك ضمن رباعية فريقه أمام أياكس على ملعب كامب نو.

ويستعرض FilGoal.com أسس المقارنة بين الثنائي في مبارتيهما وفقا لما جاء على موقع Squawka التحليلي.

1) أولا التصويبات

سدد رونالدو على مرمى جالاتا سراي ثماني تصويبات منهم أثنين فقط خارج حدود القائمين والعارضة بنسبة نجاح 75 % وذلك من إجمالي 18 تصويبة لريال مدريد منهم ستة فقط داخل المرمى بخلاف الأهداف الستة.

وفي المقابل قام ميسي بتسديد خمس كرات على مرمى أياكس منهم الأهداف الثلاثة، وواحدة فقط خارج المرمى وذلك من إجمالي 16 تصويبة لبرشلونة منهم ثلاثة أنقذهم الحارس بخلاف الأهداف الأربعة.

2) التمريرات الحاسمة وصناعة الأهداف

قام رونالدو بتمرير كرتين حاسمتين لزملائه، وواحدة أخرى سجل منها كريم بنزيمة هدفا أمام جالاتا سراي.

بينما لم ينجح ميسي في تمرير أي كرة حاسمة أو صناعة أي أهداف.

3) المساحات المقطوعة

رونالدو قام بالنزول كثيرا لوسط الملعب، واللعب على الطرفين وكان زائرا دائما لمنطقة جزاء جالاتا سراي، وقطع مسافة تقترب من 11 كم في المباراة.

بينما ميسي كان أغلب تحركاته في مركز الجناح الأيمن وعلى خدود منطقة جزاء أياكس وقطع مسافة 8.6 كم.

4) التمريرات

رونالدو تمريراته ناجحة بنسبة 79 %، مقابل 82 % لميسي، ولكن الدون معظم تمريراته للأمام عكس البرغوث.

فمن 33 تمريرة لرونالدو كان منها 27 سليمة، مقابل 45 لميسي منها 37 تمريرة.

5) الجانب الفردي والدفاعي

حصل رونالدو على خطأ مقابل أثنين لميسي، ونسبة مرور الهداف البرتغالي من المنافس وصلت إلى 75 % مقابل 50 % للأرجنتيني أمام أياكس.

وتفوق رونالدو في ثلاث التحامات هوائية وأخفق في أثنين، بينما ميسي لم يدخل في أي كرة عالية.

ويتضح من خلال التحليل السابق أن رونالدو كان صاحب الكلمة العليا على ميسي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.