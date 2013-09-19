عودة انقطاع الكهرباء بمدن وقرى الغربية

عادت ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى للظهور بمدن وقرى المحافظة، حيث تشهد مدينة المحلة حالة من الانقطاع المتكرر والمستمر للتيار خاصة بالمناطق الصناعية وقيام أصحاب هذه المصانع بالاتصال بمحافظ الغربية على هاتفة المحمول ولم يرد عليهم، بينما هدد أصحاب المصانع بالتوجة للاعتصام أمام مكتب محافظ الغربية الذى اتهموة بالفشل بالسلبية فى مواجهة المشكلة.

وأكد عزت القلينى صاحب مصنع نسيج بالمحلة بأنه قام بالاتصال على تليفون المحافظ عشرات المرات لإبلاغة بالمشكلة وتوقف المصانع بمالمنطقة الصناعية بالتوقف لأكثر من 5 ساعات يوميا عن العمل لأنه لم يكلف خاطرة بالرد على أى تليفون نهائيا، وأتم القلينى محافظ الغربية الجديد بالفشل الذريع فى إدارة شئون المحافظة مع تزايد أزمة انقطاع الكهرباء منذ تولية المهمة حتى الآن دون القيام باتخاذ أى إجراءات لحل الأزمة.

بينما تشهد مناطق منشية البكرى والجمهورية والوراقة وسوق اللبن ومحب وشكرى القوتلى انقطاع الكهرباء بصفة مستمرة برغم قيام الأهالى بالاتصال بغرفة العمليات بالمحافظة وبمكتب محافظ الغربية بالديوان العام للمحافظة التى تتلقى مئات البلاغات يوميا بانقطاع الكهرباء.

بينما تشهد مدن طنطا عاصمة المحافظة انقطاع مستمر للتيار الكهربائى بالعديد من المناطق والشوارع المجاورة للمحافظة ومناطق ستوتة والعجيزى وكفر عصام كما تشهد قرى مركز المحلة وسمنود وزفتى انقطاعا لساعات طويلة.

ومن جانبه أكد المهندس نحمد عسل رئيس قطاع كهرباء الغربية أن انقطاع التيار فى العديد من المناطق يرجع إلى تخفيف الأحمال بها لزيادة الضغط على المحولات وأشار إلى السعى إلى تجنب مشكلة انقطاع الكهرباء خلال الأيام القادمة.

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