تعطل محطتى توليد كهرباء يتسبب فى انقطاع التيار بالإسماعيلية

قال مصدر بشركة القناة لإنتاج الكهرباء، إن تعطل بمحطتى عتاقة وأبو سلطان، تسبب فى تكرار انقطاع التيار الكهربائى بمحافظة الإسماعيلية يوم الخميس، بالإضافة إلى عمليات الصيانة التى تتم فى شبكات الشركة .

و تعرض سكان مناطق حى أول و ثان والشيخ زايد ومساكن هيئة قناة السويس بمنطقة الإرسال بالإسماعيلية ومدن تابعة لها لانقطاع التيار الكهربائى لمدة أربعة ساعات متفرقة طولب اليوم، مما أثار مخاوف من عودة ظاهرة، انقطاع التيار الكهربائى مع بداية العام الدارسى الذى يبدأ مطلع الأسبوع المقبل .

وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه " شبكات الشبكة تدخل فى مرحلة صيانة دورية مما يتسبب فى رفع الأحمال، على الوحدات العاملة، ويتم اراحتها مع زيادة درجات حرارة الوحدات حتى لا تتعرض للاحتراق ".

وقال " تعطلت ثلاث وحدات بمحطة عتاقة لتوليد الكهرباء بسبب حدوث تهريب غلايات الوحدات، و إجراءات تحديث نظام التحكم بالمحطة، وقد تطول مدة خروج المحطة التى تولد 600 ميجا وات، وتعلطت صباح الخميس، وحدتان بمحطة أبو سلطان بسبب تهريب فى غلايات الوحدتان ".

وتوقع المصدر، أن يتم إعادة العمل بمحطة أبو سلطان غدا الجمعة أو السبت على أقل تقدير لأنها تنتج 300 ميجا وات ويمكنها إنارة مدينة كبيرة".

وشهدت محافظات مصر أزمة كبيرة فى انقطاع التيار الكهربائى فى الشتاء الماضى وسط توقعات بزيادة فترة انقطاع التيار فى الصيف، الذى وصف بأنه الأشد فى درجات الحرارة وقدرة محطات التوليد على مواجهة زيادة أحمال الاستهلاك

وقال تقرير رسمى عن وزارة الكهرباء والطاقة، إن إجمالى الطاقة المستهلكة فى إقليم شرق الدلتا والقناة وسيناء بلغ 135838 ميجا وات، عن تقرير نهاية عام 2012 بزيادة 37026 ميجا وات عن الإحصاء النهائى لعام 2011، بينما بلغ الحمل الأقصى للشبكات 25705 ميجا وات بزيادة بلغت 7205 ميجا وات عن العام السابق .

توقع مصدر بشركة كهرباء القناة، أن أحمال الشبكات ستزيد هذا العام، مع ارتفاع مبيعات الأجهزة المنزلية والورش الصناعية، التى ترفع من أحمال الشبكات.

وقال المصدر، إن أسباب زيادة الأحمال هى أجهزة كثيف الاستهلاك، مثل أجهزة التكييف والمراوح، والورش الصناعية والمصانع الكبرى خاصة مصانع الأسمنت زالسيراميك والحديد والصلب، وهى ما تتوفر فى مناطق خليج السويس والعاشر من رمضان مما يرفع أحمال، الاستهلاك على شبكات مدن القناة".

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على السيد نجيدة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتهمه انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين وقيامه بإصدار أوامر بفصل التيار الكهربائى جزيئا، بجحة تخفيف الأحمال عن الشبكات، ولكن عمليات الصيانة زادت من طول مدة الصيانة خاصة مع تقادم وحدات إنتاج الكهرباء بمحطة عتاقة التى بدأت العمل فى بداية الثمانينيات من القرن الماضى.

وحاولت الدولة أضافة قدرات توليد جديدة كانت تقدر بـ 3450 ميجا وات طبقا للخطة الخمسية 2007- 2012 قبل دخول الصيف، كانت تشمل الوحدات الغازية لمحطة بنها، والوحدات الغازية لمحطة شمال الجيزة، والوحدة البخارية الأولى بمحطة العين السخنة، والوحدتين البخاريتين بمحطة أبو قير، لم تبدأ بالعمل سوى محطتين فقط ليبلغ العجز 2300 ميجا وات، حسب تقرير لوزارة الكهرباء نشر بمجلة الكهرباء العربية المتخصصة .