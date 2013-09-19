بعد غد.. يصل أول فوج سياحى إيطالى منذ ثلاثة أشهر إلى الغردقة

أعلن الدكتور ماجد القاضى، المستشار السياحى لغرف شركات السياحة بالبحر الأحمر وجنوب الصعيد، اليوم الخميس، أن مدينة الغردقة ستستقبل بعد غد السبت، أول فوج سياحى إيطالى منذ ثلاثة أشهر فى بداية لعودة السياحة الإيطالية للبحر الأحمر.

وقال القاضى، إن الفوج، المكون من 180 سائحا إيطاليا، سيصل السبت عبر مطارى الغردقة الدولى ومرسى علم، وتعد مرسى علم من أفضل المناطق السياحية التى يفضلها السائح الإيطالى.

ولفت القاضى إلى أن الأسبوع القادم سيكون بداية العمل لنحو 80 شركة سياحة روسية لإعادة رحلات الطيران إلى البحر الأحمر، بجانب إعلان استئناف شركة "توماس كوك" العالمية لرحلاتها السياحية إلى مصر.

وأشار إلى أن هذه كلها مؤشرات تؤكد أن قطاع السياحة فى مصر بدأ يتعافى من جديد، وتبشر بعودة عمل فنادق البحر الأحمر المتوقفة عن التشغيل والتى وصل عددها وفق تقرير غرفة المنشآت الفندقية إلى 98 فندقا سياحيا.