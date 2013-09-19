زعزوع: استئناف رحلات "توماس كوك" خطوة على طريق استعادة السياحة إلى مصر

رحب وزير السياحة، هشام زعزوع، بقرار شركة "توماس كوك" السياحية العالمية استئناف رحلاتها إلى مصر نهاية الشهر الحالى من ألمانيا إلى البحر الأحمر، معتبرا أنها خطوة على طريق استعادة الحركة السياحية إلى مصر.

وأكد الوزير، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك العديد من الشركات السياحية الكبرى وشركات الطيران التى كانت متوقفة، والتى قررت إعادة الحركة إلى مصر بعد شعورها باطمئنان كبير على أمن البلاد، وبخاصة أمن المناطق السياحية فى البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأشار إلى أنه، إلى جانب شركة "توماس كوك"، فإن شركة "دى إى آر" DER، وهى من كبريات شركات السياحة العالمية، ستعاود عملها فى مصر، كما أن شركة "توى" TUI الألمانية تترقب رفع حظر السفر الألمانى عن مصر من أجل إعادة رحلاتها إلى مصر.

وقال زعزوع إن وفدا من روسيا وصل، اليوم الخميس، يضم ممثلين عن الخارجية الروسية والأمن والسياحة من أجل زيارة الغردقة وشرم الشيخ، للوقوف على الحالة الأمنية هناك، وإعداد تقارير بهذا الشأن من أجل رفع الحظر عن السفر إلى مصر.

وأضاف أنه اجتمع والسفير الألمانى بالقاهرة اليوم لبحث عودة رحلات السياحة الألمانية إلى مصر ورفع حظر السفر إلى مصر لعودة السياحة الألمانية، خاصة بعد استتباب الأمن، وبصفة خاصة البحر الأحمر وجنوب سيناء.

كما أشار وزير السياحة إلى أنه بحث والسفير البريطانى فى مصر كيفية رفع تحذيرات السفر الإنجليزية إلى الأقصر، وهو دليل على تنشيط سياحى كبير فى المناطق السياحية المختلفة وإعادة رحلات السياحة من الأسواق المختلفة.

وشدد على أن وفدا فرنسيا أنهى زيارة إلى مصر مؤخرا لإعداد تقرير حول الحالة الأمنية فى مختلف المحافظات المصرية، وبخاصة المناطق السياحية، وتم تسليم التقرير، الذى تؤكد مؤشراته أنه جاء إيجابيا.