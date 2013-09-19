ننشر أسماء أعضاء قافلة علماء الأزهر والأوقاف بالفيــوم غدًا

تتوجه قافلة علماء الأزهر والأوقاف يوم الجمعة الموافق 20 / 9 / 2013 إلى محافظة الفيوم، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأ.د/ محمد مختار جمعة مبروك، وزير الأوقاف، لتواصل جهودها فى إبراز سماحة الإسلام وسعة أفقه، وسيكون موضوع خطبة الجمعة لأعضاء القافلة السلوك الذى ينبغى أن يتحلى به الحاج "وتتكون القافلة من السادة العلماء" وهم:

1 الشيخ / محمد عز الدين عبد الستار رئيس الإدارة المركزية للدعوة بالأوقاف

> 2 أ.د / عبد المقصود عبد الحميد باشا أســـتاذ بجامعــة الأزهــــر

> 3 أ.د / جمــال فــاروق أســـتاذ بجامعــة الأزهــــر

> 4 أ.د / مختار مرزوق عبد الرحيم أســـتاذ بجامعــة الأزهــــر

> 5 أ.د / محمد سالم أبو عاصى أســـتاذ بجامعــة الأزهــــر

> 6 أ.د / عبد المنعم صبحى ابو شعيشع أســـتاذ بجامعــة الأزهــــر

> 7 د. / رمضــان محمد محمود حســان أستاذ مساعد بجامعة القاهرة

> 8 الشيخ/ علاء الدين شعلان عقل مدير عام التفتيش العام

> 9 الشيخ/ صلاح محمد نصار إمام الجامع الأزهر سابقا

> 10 الشيخ / متولى الصعيدى إمـــام الجامع الأزهر

> 11 د. خالد عبد السلام مدير عام الإرشاد الدينى

> 12 الشيخ / طه محمد متولى مدير عام أوقاف الفيوم

> 13 الشيخ / رمضان حسن مراد وكيل أوقاف الفيوم

> 14 الشيخ / طلبه عبد النبى حسن مدير عام الوعظ بالفيوم

> 15 الشيخ / عمر عبد التواب مفتش واعظ

> 16 الأستاذ / محمد محمد البندارى مسئول مالى المشيخة

> 17 الأستاذ / محمد فتحى على إعلام

وذلك بالمساجد التالية:

> م اسم المسجد العنـــــــــوان

> 1 ناصر الكبير الورشة – بندر أول

> 2 فاطمه إلياس إمام مديرية الأمن – بندر أول

> 3 المعلق سوق الفراخ – بندر أول

> 4 إدارة الرماد الشرقى أرض مصطفى حسن – بندر أول

> 5 محى الدين أبو العز منشأة لطف الله – بندر أول

> 6 عثمان بن عفان خلف الاستاد الرياضى – بندر أول

> 7 أم المؤمنين حى كيمان فارس – بندر أول

> 8 الشيخ رجب حى درب الطباخين – بندر أول

> 9 عبد الله وهبى أمام كوبرى مرزبان – بندر ثانى

> 10 الصـوفـــى أمام كوبرى الصوفى – بندر ثانى

> 11 نعيمه شرابى بجوار قصر الثقافة – بندر ثانى

> 12 الفتــــح حى باغوص – بندر ثانى

> 13 روضة الفرقان أمام موقف بنى سويف – بندر ثانى

> 14 الروبـــى حى الروبى – بندر ثانى

> 15 منشأة ناصر حى الشيخ حسن – بندر ثانى