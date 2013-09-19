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برلمانية سابقة: بنك "التنمية الزراعي" لا يعترف بـ"القومي للمرأة"

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برلمانية سابقة: بنك "التنمية الزراعي" لا يعترف بـ"القومي للمرأة" برلمانية سابقة: بنك "التنمية الزراعي" لا يعترف بـ"القومي للمرأة"

كتب : سعاد أحمد منذ 5 دقائق

اتهمت سناء السعيد عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو المجلس القومي للمرأة، بنك "التنمية والائئتمان الزراعي" بأنه لا يعترف بالمجلس القومي للمرأة.

وأوضحت السعيد أنه "صدر قرار من المجلس العسكرى عقب ثورة 25 يناير بتعيينها فى المجلس القومى للمرأة بقرار جمهوري بتاريخ 12 فبراير 2012، إلا أنها فوجئت بقيام البنك باعتبار جميع جلسات المجلس ولجانه وتكليفاته لها أيام غياب وتخصم من رصيد إجازاتها، وحرمانها من الحوافز والخصم من الراتب الأساسي"، مشيرة إلى أن عملها بالمجلس القومي تطوعي وبدون أجر، مشيرة إلى أن "البنك لا يعترف بالمجلس ولا يعطي النساء فرصا لتولي المناصب، فلا توجد امرأة واحدة فى منصب مديرا لفرع أو حتى لبنك قرية من مئات الفروع وبنوك القرى المنتشرة فى ربوع ".

وأضافت أنها تقدمت بمذكرة للمجلس القومي، "ولكن المجلس نفسه كان يرتعد أيام الإخوان، وهو ضعيف لدرجة أنه لا يستطيع الدفاع عن عضواته فكيف يدافع عن المرأة".

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