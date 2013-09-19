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بالصور| مروة نصر تحتفل بـ"سبوع" مولودتها "كندة" بحضور آمال ماهر وأحمد فهمي

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بالصور| مروة نصر تحتفل بـ"سبوع" مولودتها "كندة" بحضور آمال ماهر وأحمد فهمي بالصور| مروة نصر تحتفل بـ"سبوع" مولودتها "كندة" بحضور آمال ماهر وأحمد فهمي

كتب : نجلاء ابوالنجا الخميس 19-09-2013 21:11

أقامت المطربة مروة نصر وزوجها المنتج محمد علام، "سبوع" مولودتهما الأولى "كنده"، وذلك وسط أصدقائهما وأقاربهما فى منزلهما بحدائق الأهرام، وقد حضر الحفل الذى بدأ من الخامسه عصرا إلى التاسعه مساء كل من المطربة آمال ماهر، والتى تجمعها صداقه بمروة، والمطرب أحمد فهمى وزوجته، والمطرب كريم محسن، والموزع نادر حمدى، وأحمد شامى، والشاعر هانى عبد الكريم والإعلامى ممدوح موسى والممثل عمرو رمزى.

وقدم عدد من الفنانين هدية "السبوع"، هدايا غنائية للمولودة الجديدة، وتبارى الجميع فى الغناء لها وأيضا تقديم أغانى أعدت خصيصا لكندة.

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