"يونايتد موشن بيكتشرز" تطلق فيلم الرعب "The Conjuring" في دور العرض المصرية

كتب : نورهان طلعت الخميس 19-09-2013 21:20

أطلقت شركة "يونايتد موشن بيكتشرز"، اليوم، في دور العرض المصرية فيلم الرعب "The Conjuring"، ليكون مفاجأة النهاية لموسم الصيف، حيث يعد أكبر أفلام الرعب في عام 2013.

فقبل وجود حالة فيلم "Amityville" كانت هناك حالة "هاريسفيل"، معتمداً على قصة حقيقية، يحكي فيلم "The Conjuring" قصة مرعبة عن إيد ولوراين وارين اللذين يعملان كمحققين في الخوارق الطبيعية ويحوزان شهرة عالمية، حيث تطلب مساعدتهما أسرة تتعرض للترهيب من قوى الظلام في مزرعة منعزلة، بينما يضطران لمواجهة كيان شيطاني قوي، يقع عضوا عائلة وارين في أكثر الحالات رعبا في حياتهما.

فيلم "The Conjuring" تم إنتاجه بميزانية قدرها 20 مليون دولار، و في أول أسبوع عرض له في أميركا بلغت إيراداته 41.5 مليون دولار لتصل في الإجمالي الآن إلى 136 منذ بدء عرضه، الفيلم استطاع أيضاً أن يحقق نجاحاً عالمياً يساوي نجاحه في أميركا حيث حقق إيرادات حول العالم 135 مليون دولار ليصل إجمالي إيراداته إلى 271 مليون دولار.

الفيلم بطولة ليلي تايلور، رون ليفينجستون، فيرا فارميجا وباتريك ويلسون ومن إخراج جيمس وان.