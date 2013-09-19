السودان يؤكد على فرص الاستثمار والتعاون الصحي مع مصر

كتب : أ ش أ منذ 51 دقيقة

أكد وزير الصحة السوداني بحر إدريس أبو قردة، عمق ومتانة العلاقات السودانية المصرية، مجددا التزام بلاده بفتح فرص الاستثمار والتعاون الصحي بين السودان ورجال الإعمال المصريين، في كافة مجالات العمل الصحي.

وأشاد أبو قردة، خلال لقائه، اليوم، بوفد مجموعة الاستثمار الطبي المصرية العالمية برئاسة الدكتور طارق حافظ إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عضو رابطة الوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية، بمبادرة المجموعة للاستثمار الصحي بالسودان، وتعهد بالعمل على تذليل العقبات التي تعترض مسار هذا التعاون.

وأضاف الوزير السوداني، أن السودان يشجع الاستثمار في المجال الصحي من أجل الارتقاء بالقطاع الصحي ، وتخفيف معاناة المرضى، والدفع للأمام بسياسات توطين العلاج بالداخل، مشيرا للحزم والموجهات التي وضعتها الوزارة لتشجيع الاستثمار في الدواء وصناعته.

وإطلع وزير الصحة السوداني، على المشروعات الصحية التي تنفذها المجموعة المصرية العالمية، ومساهماتها في ترقية الأداء الصحي بالوطن العربي والمشروعات التي ترغب المجموعة في تنفيذها بالسودان، في مجال التصنيع الدوائي والخدمات العلاجية في أمراض القلب والكلى والجراحة العامة والأسنان والباطنة.

من جانبه، شدد رئيس الوفد المصري الدكتور طارق حافظ، على ضرورة التعاون في المجال الصحي بين السودان ومصر، مؤكدا رغبة المجموعة لمزيد من التعاون مع السودان بإنشاء المستشفى التخصصي المصري السوداني، ومعهد للتمريض وإنشاء مصانع الأدوية، وإدارة تشغيل المستشفيات، والقوافل الطبية المتبادلة.

وأكد حافظ عمق العلاقات التاريخية بين السودان ومصر، وضرورة نقل وتبادل التجارب والخبرات، وبناء شراكات متميزة عبر الاستثمار الصحي، والتعليمي الطبي، بين البلدين الشقيقين.