بتر إصبع ميار الببلاوي وإغمائها

تعرضت الفنانة المحجبة ميار الببلاوي لهجوم بلطجي من الإخوان حيث إنهال عليها وعلى نجلها الوحيد محمد بالضرب وتركهم وهم فاقدين الوعي بعد أن بتر جزء من إحدى أصابعها.

وعن الواقعة قالت شقيقة ميار الببلاوي في تصريحات خاصة لسيدتي نت أن ما حدث أن ميار كانت أمام بوابة البناية التي تسكن بها وتفاجأت بشخص يدعي انه بواب العمارة يطلب منها المال ولما واجهته بعدم معرفتها به ادعى انه بواب العمارة الجديد فشكت ميار في الأمر و حدثت مشادة كلامية بينهما تطاول عليها بالضرب وكان معها نجلها الوحيد محمد "14 عاما" فضربه على رأسه بعصا فسقط مغما عليه ولما حاولت ميار الدفاع عن نجلها وهي تصرخ ضربها على إحدى أصابعها فتم بتر جزء منه.

وعن سبب فعل ذلك مع ميار بشكل خاص قالت لأن عمنا هو الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء والدليل على ذلك أن هذا البلطجي وهو يضرب ميار قال لها أنتي عار على المحجبات وكافرة سأنتقم منك لأنك قريبة حازم الببلاوي.

وأنهت شقيقة ميار كلامها قائلة أن شقيقتها حررت محضر بالواقعة ولن تسكت حتى تحصل حقها وحق نجلها الذي لا ذنب له في أي شيء.