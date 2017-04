رقص وكوميديا وتشويق جديد الصالات العربية

أطلقت في الصالات العربية هذا الأسبوع ثلاثة أفلام جديدة هي Battle of the Year و Malavita و Prisoners. في ما يلي لمحة سريعة عن هذه الأفلام.

Battle of the Year

فيلم موسيقي وراقص يعرض بتقنية الأبعاد الثلاثية من بطولة Josh Holloway و Caity Lotz ومن إخراج Benson Lee. المعركة في هذا الفيلم ليست بالسلاح بل بالرقص في مسابقة تشارك فيها فرق من كل أنحاء العالم. هذه السنة قرر Dante و Blake إختيار ألفريق الأفضل لتمثيل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التحدي الراقص. فهل سينجح هذا الثنائي بإعادة كأس البطولة الى البلد المذكور بعد 15 سنة من المحاولات الفاشلة؟ Battle of the Year يتضمن بعض اللوحات الراقصة المميزة سينال إعجاب المراهقين ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان والعراق ولبنان.

Malavita

في مسيرته السينمائية قدّم المخرج Luc Besson العديد من الأفلام التي قام بإنتاجها أذكر منها سلسلة أفلام Taxi وقام بإخراج مجموعة من الأفلام أبرزها The Fifth Element و The Lady. اليوم قرر المخرج العودة الى وراء الكاميرا في فيلم Malavita المعروف أيضاً بعنوان The Family والذي يشارك في بطولته الممثلان Robert De Niro و Michelle Pfeiffer و Tommy Lee Jones. بعد أن كان Fred Manzoni عضواً في المافيا لسنوات عديدة، أصبح الآن مخبراً لصالح الـ FBI بعد مساعدة العميل Stansfield له. ولكن عندما أصبح Fred وعائلته في خطر، قرر العميل المذكور إبعادهم الى قرية صغيرة في النورمندي في فرنسا ... Malavita فيلم كوميدي يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان.

Prisoners

فيلم رائع من نوع الدراما والتشويق يجمع الممثلين Hugh Jackman و Jake Gyllenhaal. تدور قصته حول Keller Dover آب يواجه أسوأ كابوس في حياته بعد اختفاء إبنته Anna البالغة من العمر 6 سنوات وصديقتها Joy بطريقة غامضة. ولكن عندما يقرر التحري Loki إطلاق سراح المتّهم الوحيد في هذه القضية Alex Jones لعدم توفّر الدلائل، سيتحرك Keller والد Anna لأخذ حقه بيده مستعملاً جميع الطرق المتاحة. Prisoners بالرغم من مدة عرضه الطويلة والتي تتخطى الساعتين وعشرين دقيقة، لن يُشعر المشاهد بالممل ولا للحظة وهذا يعود الى حبكة السيناريو الرائع والأداء الملفت للممثلين والإخراج المتقن للمخرج Denis Villeneuve وأعتقد أن هذا الفيلم سيكون له حصة بترشيحات جوائز الأوسكار المقبلة. Prisoners يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر ولبنان.