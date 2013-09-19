نانسي عجرم تفتتح البرايم الأول من ستار أكاديمي

بعد أسبوع، ينطلق من جديد برنامج اكتشاف المواهب الغنائيّة "ستار أكاديمي" على قناتي الـ"CBC" المصريّة والـ"LBCI" اللبنانيّة.

وعلى الرّغم من غيابه لمدّة عامين، يعود "ستار أكاديمي" ليؤكّد مكانته الكبيرة في قلوب محبّيه وجمهوره، وليقول عشيّة انطلاق برايم الافتتاح، يوم الخميس 26 أيلول/سبتمبر: "تركيبة النجاح عنّا".

والبرنامج يضع الآن اللمسات النهائيّة على التحضيرات للانطلاق بالموسم الجديد، الذي يحمل شعار "خلّي نجمك يلمع". ومن أصل آلاف المتقدّمين للاشتراك، وبعد انتقال مجموعة كبيرة منهم إلى المرحلة ما قبل النهائيّة، ستتحدّد اليوم أسماء الطلاّب الـ16 المقبولين لدخول أكاديميا الفنّ والنجوميّة، على أن يتمّ كشف أسمائهم وجنسيّاتهم في البرايم الأول، حيث سيشهد مسرح "ستار أكاديمي" ولادة جيل جديد من المواهب الغنائيّة.

مفاجآت عديدة سيحملها الموسم الجديد من "ستار أكاديمي"، أوّلها إطلالة النجمة نانسي عجرم التي ستكون ضيفة الافتتاح، للمرّة الأولى، حيث سترافق الطلاّب في بداية مشوارهم الفنّي، على أن يتابعوا مشوارهم مع مديرة الأكاديميا الجديدة الكاتبة كلوديا مارشيليان، وأساتذة الأكاديميا لهذا العام، وهم: مصمّمة الرقص أليسار كركلا، أستاذة الفوكاليز ماري محفوض، أستاذا الغناء خليل أبو عبيد والملحّن هشام بولس، أستاذة المسرح بيتي توتل، إلى جانب مجموعة من الأساتذة المختصّين الذين سيرافقون الطلاّب في يوميّات الأكاديميا.