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بدء توثيق عقود الحجاج بالمدينة استعدادا لاستقبال أول الأفواج 25 ذى القعدة

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بدء توثيق عقود الحجاج بالمدينة استعدادا لاستقبال أول الأفواج 25 ذى القعدة بدء توثيق عقود الحجاج بالمدينة استعدادا لاستقبال أول الأفواج 25 ذى القعدة

بدأت لجان وزارة السياحة بالمدينة المنورة فى توثيق عقود الحجاج استعدادا لاستقبال أول أفواج الحجاج، والذى يصل المدينة المنورة فى ٢٥ من ذى القعدة، حيث انتهت اللجان من توثيق عقود ٢٠ ألف حاج حتى الآن وسيتم الانتهاء من الباقى يوم الأحد المقبل .

وقال رضا عمر رئيس بعثة وزارة السياحة بالمدينة المنورة، إن عدد الشركات التى تقوم بتنظيم حج هذا العام وصل إلى ١٢٠٠ شركة تضامنت أعمال ٢٥٠ شركة منها لانخفاض وتفاوت أعداد الحجاج فى كل شركة على حدة .

وأضاف فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عبر الهاتف، إن لجان وزارة السياحة، بدأت فى اعتماد تصنيف وزارة الحج السعودى للفنادق وتقوم بتقييم المناطق الأخرى التى تسمى بالإيواء طبقا للمواصفات وتصنيف وزارة الحج السعودى .

وأشار إلى أن جميع حجاج شركات السياحة المصريين سيتم تسكينهم فى المنطقة المركزية سواء الشمالية أو الجنوبية، او الشرقية أو الغربية، على مسافة لا تتعدى ١٥٠ مترا لكل الحجاج .

وأكد عمر على التعاون بين بعثة وزارة السياحة ووزارة الحج السعودى، والمؤسسة الأهلية خاصة فيما يتعلق باعتماد وتفعيل العقود الخاصة بإسكان الحجاج، وكشف عن أن عقود الشركات اشترطت، ولأول مرة فرض وجبة إفطار، أو عشاء بالإضافة إلى وجبات لحجاج البر، وهى المرة الأولى بسبب انخفاض الفنادق.

قال، إن حجاج البر يصلون إلى المدينة المنورة يوم أول ذى الحجة حتى الخامس من ذى الحجة وهو الموعد النهائى لمغادرة المدينة وأن ١٤ ذى الحجة سيشهد وصول أول أفواج الحجاج إلى المدينة المنورة بعد انتهاء المناسك حيث إن المدينة المنورة تستقبل أربعة أفواج من الحجاج تسمى بمواسم السكن موسمين، قبل الحج وموسمين بعد الحج نظرا لأن المدينة المنورة تختلف عن مكة المكرمة، حيث يفوق أعداد الفنادق بالمدينة تلك التى فى مكة .

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مصر 365

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