الاتحاد الوطنى الكردستانى ينفى أنباء وفاة الرئيس العراقى جلال طالبانى

نفى الاتحاد الوطنى الكردستانى اليوم "الخميس" الأنباء التى تحدثت عن وفاة الرئيس العراقى، جلال الطالبانى.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك " نشرت "اليوم" أخبارا عن وفاة الرئيس العراقى جلال طالبانى .

وقال الناطق، باسم الاتحاد الوطنى الكردستانى طارق جوهر - فى تصريح صحفى مساء اليوم الخميس، - إن الأنباء التى تحدث عن وفاة الرئيس طالبانى لاصحة لها، مؤكدا أن الرئيس طالبانى بصحة جيدة .

يذكر أن الرئيس العراقى، جلال طالبانى يخضع للعلاج منذ 9 أشهر بعد إصابته بجلطة دماغية، استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات فى العاصمة الألمانية برلين للعلاج ومتابعة وضعه الصحى .