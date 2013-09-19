ممثل الكاثوليكية فى لجنة الدستور: لدينا مقترحات لكل المواد منها المادة 219

أكد الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة الخمسين فى تصريح خاص لـ”ONA” أن الكنيسة جزءا من المجتمع مثل باقى مؤسسات الدولة والنصوص والقوانين التى تخصها هى فى الواقع تخص أعضاء لجنة الخمسين .

كما أكد الأنبا أنطونيوس أن لديه العديد من المقترحات لمواد عديدة بالدستور منها مقترحات خاصة بالمادة 219 والتى لم تزعج قطاع واحد بل كل المصريين.

وأشار عزيز إلى أن الكنائس الثلاث قد اجتمعت من قبل مع مؤسسة الأزهر لمناقشة العديد من المواد التى من شأنها الحفاظ على مصلحة المواطنين بلا إستثناء وقال “يكفينى ان الشارع المصرى مبسوط من أداءنا ” وفى اقرب وقت ستكون هناك نتائج مفرحة فى خطوات الدستور ” ،كما أشار الأنبا انطونيوس الى أن هناك عدد من المواد الخاصة بالدولة ومقوماتها تمت مناقشتها فى اللجان النوعية بلجنة الخمسين وأنجزنا عدد من المواد سيتم مناقشتها قريبا فى الجلسات العامة للدستور.