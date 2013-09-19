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جيهان فاضل: جنودنا أسعدونا ..واستشهاد اللواء نبيل فرج دليل على شجاعة القيادات

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جيهان فاضل: جنودنا أسعدونا ..واستشهاد اللواء نبيل فرج دليل على شجاعة القيادات جيهان فاضل: جنودنا أسعدونا ..واستشهاد اللواء نبيل فرج دليل على شجاعة القيادات

جيهان فاضل: جنودنا اسعدونا و استشهاد اللواء نبيل فرج دليل على شجاعة القيادات
> اشادت الفنانه جيهان فاضل بشجاعة وحماس القيادات والجنود الذين شاركوا فى مطاردة الاهابين اليوم فى كرداسه.واشارت الى ان استشهاد مساعد مدير امن الجيزة اللواء نبيل فراج دليلا على شجاعته واخلاصه الوطنى.

وطالبت جيهان ان تقام جنازة شعبيه للشهيد اللواء نبيل فراج.عند تشييع جثمانه غدا عقب صلاة الجمعه من مسجد الشرطه بالدراسه.باعتبارة بطلا جديرا بها.

وعبر تغريده على صفحتها بموقع تويتركتبت جيهان.تقدم اللواء نبيل فراج اليوم القوات أثناء دخول كرداسة وإصابته ثم إستشهاده أكبر دليل على شجاعة هؤلاء القيادات وواجبهم الوطني تجاه .

واضافت جيهان : ” فرحة كبيرة لما تشوف حماسة وشجاعة المجندين المصابيين وهما بيقولوا ربنا كرمنا بشظايا قنبلة ومستعدين للتضحية بأرواحنا للقضاء على الإرهاب “.
> يذكر أن جيهان عانت مؤخرا من قيام خلايا الاخوان بانشاء صفحه لها ، وكتبوا زورا عنها دعمها لاعتصام رابعة ، وكتابة عبارات مناهضه للقوات المسلحه والشرطة.

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