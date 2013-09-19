"ماكين" منتقدا نظام "بوتين": الروس يستحقون أفضل منه

كتب : أ ف ب الخميس 19-09-2013 20:27

كتب السناتور الأمريكي جون ماكين متوجهًا إلى الروس في افتتاحية شديدة اللهجة نشرها موقع "برافدا رو"، اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين "لا يؤمن بكم".

وحمل المرشح الجمهوري السابق للبيت الأبيض في 2008 بشدة على بوتين ومساعديه فاتهمهم بتزوير الانتخابات وسجن وقتل معارضين وتشجيع الفساد والإساءة إلى سمعة روسيا على الساحة الدولية.

وكتب ماكين، في المقالة التي أرسلها إلى الموقع المذكور الناطق بالإنجليزية والذي لا يحظى بمتابعة واسعة داخل روسيا "لست معاديًا للروس".

وتابع، في هذه المقالة التي نُشرت تحت عنوان "الروس يستحقون أفضل من بوتين"، قائلاً: "إنني مؤيد للروس، أكثر تأييدًا للروس من النظام الذي يحكمكم بشكل سيئ اليوم".

وأعلن ماكين، الأسبوع الماضي، أنه ينوي نشر مقالة في الصحافة الروسية بعدما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" افتتاحية لبوتين.

وقال ماكين إن الحكومة الروسية تتجاهل "الحقوق الثابتة في الحياة والحرية والبحث عن السعادة".

من جهته، اعتبر بوتين، الذي قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف، إنه ليس على علم بعد بافتتاحية ماكين، أن ماكين "يعاني نقصًا في المعلومات حول روسيا" وذلك في مداخلة أمام منتدى فالناي (شمال) الذي يضم قادة سابقين وصحفيين وخبراء أجانب وروسًا.

وصرح بيسكوف لإذاعة آر إس إن: "بالنسبة إلى ما يستحقه الروس، فهم أنفسهم الذين يستطيعون الرد على هذا السؤال، وهم يفعلون ذلك وقت الانتخابات".

من جانبه، برر رئيس مجلس إدارة موقع برافدا رو فاديم غورشينين، قراره بنشر افتتاحية ماكين وقال: "برافدا رو يؤيد سياسة فلاديمير بوتين، لكن هل علينا لهذا السبب أن نرفض نشر افتتاحية للسناتور ماكين، وسائل الاعلام الروسية اليوم ليست أقل انفتاحًا على النقاش من وسائل الإعلام الغربية، وهذا تحديدًا بفضل الرئيس الروسي".