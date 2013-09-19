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رئيس جامعة الفيوم يصدر قرارا بألغاء الضبطية القضائية

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رئيس جامعة الفيوم يصدر قرارا بألغاء الضبطية القضائية رئيس جامعة الفيوم يصدر قرارا بألغاء الضبطية القضائية

رئيس جامعة الفيوم

أصدر  قراراً بمنع تطبيق الضبطية القضائية على الإداريين ومسئولى الأمن بالجامعة .

وأضاف رئيس الجامعة أنه قد تم عقد اجتماع بحضورالدكتور خالد حمزة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عدلى سعداوى عميد كلية رياض الأطفال والدكتور خالد عطا الله منسق عام الاتحادات الطلابية وهشام عويس مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب اتحاد طلاب الجامعة .

حيث تم الاتفاق على إلغاء الضبطية القضائية وعدم تطبيقها بجامعة الفيوم  والالتزام بتطبيق قانون تنظيم الجامعات .

وأن يلتزم اتحاد طلاب الجامعة بالحرص على انتظام العملية التعليمية بكل كليات ومعاهد الجامعة والحفاظ على المنشات  بإعتبارها ملكاً لأساتذتها وطلابها وإدراييها ويلتزم اتحاد الطلاب بإعتباره ممثلاً شرعياً للطلاب برفض أى ممارسات تخرج عن القيم والإعراف والتقاليد الجامعية ويتحمل مسئوليته مع إدارة الجامعة فى مواجهة مثل هذه الممارسات منع تواجد اى طالب فى الحرم الجامعى بعد الساعه الخامسة مساء فيما عدا الأعذار الدراسي

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