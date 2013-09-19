بالصور| العرض الأول لفيلم "Runner Runner" في لاس فيجاس

كتب : إنجي رأفت الخميس 19-09-2013 17:03

حضر الممثل جاستين تيمبرليك، العرض الأول لفيلمه الجديد "Runner Runner" في لاس فيجاس، ويشارك في بطولته الممثلة جيما أرتيرتون.

وتألقت أرتيرتون على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستان طويل ضيق لونه أخضر، ورفعت شعرها للأعلى ووضعت ملمع شفاه لونه أحمر، وظهر تيمبرليك معها وهو يرتدي بدلة سوداء وقميص أبيض.

الفيلم من إخراج المخرج براد فورمان، ويشارك في بطولته الممثل بين أفليك، والممثل أنطوني ماكي، والممثلة ديانا لورا، ومن المنتظر عرضه في 4 أكتوبر بجميع دور العرض الأمريكية.